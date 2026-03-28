実業家の元“青汁王子”こと三崎優太氏（36）が28日、自身のXを更新。YouTuberのてんちむ（32）との結婚を発表した。【写真】ドレス姿で…てんちむが元“青汁王子”三崎優太氏との結婚を報告三崎氏は「私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌(てんちむ)は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます。これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました。決して順風