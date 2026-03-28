府中基地で開催された航空自衛隊「宇宙作戦団」の発足記念行事＝28日午前、東京都府中市防衛省は28日、航空自衛隊「宇宙作戦団」の発足を記念する行事を東京都府中市の府中基地で開いた。今春の組織改編で「宇宙作戦群」から格上げとなり、人員規模を大幅に拡充。空自は2026年度の「航空宇宙自衛隊」への改称に向け、宇宙領域の監視や状況把握能力の強化を進めるとしている。自衛隊の宇宙領域を専門とする部隊は、20年に約20人