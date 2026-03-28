元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏（36）と、人気YouTuberの「てんちむ」こと橋本甜歌（32）が28日、それぞれのSNSを更新。1月30日に結婚したことを発表した。深紅のバラの花束を抱えたツーショット写真や、左手薬指の結婚指輪の写真なども公開した。発表全文は以下の通り。いつも応援してくれている皆様へ私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます。これまで