「アベンジャーズ」シリーズや『ジュラシック・ワールド／復活の大地』、『ジョジョ・ラビット』などで知られるスカーレット・ヨハンソン。幼い頃からエンターテイメント業界で活躍している彼女だが、高校時代に交際していた恋人が、今や大物音楽プロデューサーになっていることが分かった。【写真】最上段中央あたりに高校時代のスカーレット・ヨハンソンと恋人の姿マンハッタンにあるアーティストの卵が通う私立校PCS（プロ