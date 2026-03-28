アニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』が、7月からTBS、BS11にて放送開始となることが決定。併せて、第1弾メインビジュアルとメインPVなどが解禁された。【動画】『乙女怪獣キャラメリゼ』メインPVが公開本作は、「月刊コミックアライブ」（KADOKAWA）で連載され、コミックス累計23万部の同名ラブコメ漫画（原作：蒼木スピカ）をアニメ化。原因不明の病に悩まされている女子高生・赤石黒絵（クロエ）は、学園で一番モテる男子高校