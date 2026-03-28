◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２８日・東京ドーム）巨人の岸田行倫捕手が第２打席でチーム初ヒットをマークした。「５番・捕手」で先発出場している。新主将が難攻不落の左腕から突破口を開いた。０ー１の５回１死、阪神先発・高橋の外角１４１キロツーシームをはじき返し、投手のグラブをはじく内野安打。そこまで１人の走者も出せなかった高橋からチーム初ヒットとなった。岸田は今季から新主将に就任。２７日の開幕