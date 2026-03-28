◆パ・リーグオリックス―楽天（２８日・京セラドーム大阪）オリックス・中川圭太内野手が「７番・中堅」で先発し、第２打席に今季初安打となる１号２ランを放った。両軍無得点の３回２死二塁、相手先発・滝中の初球を捉えた当たりは、左翼席最前列へ着弾。チームに開幕から１２イニング目での初得点をもたらし、先発・九里に援護点をプレゼントした。「打ったのはスライダーです。うまく反応することができましたし、先制で