◆米大リーグドジャース５―４ダイヤモンドバックス（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）メッツから新加入したドジャースの守護神Ｅ・ディアスが２７日（日本時間２８日）、ダイヤモンドバックス戦の５―４の９回から７番手で登板し、移籍後初セーブを挙げた。ＭＬＢで最も盛り上がる、トランペットの曲とともにマウンドへ上がる登場シーンで注目されるディアス。移籍初登板は、球団が用意したト