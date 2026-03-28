◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクは、５回に打者一巡の猛攻で５得点を奪って試合をひっくり返した。４回まで１安打に抑え込まれていた日本ハムの先発・達を５回途中でマウンドから引きずり下ろした。２点を追う５回に１安打２四死球で２死満塁の好機を迎え、近藤が走者一掃の３点二塁打で逆転に成功。なおも２死二塁から柳町、柳田、山川が３連打で２点を追加した。逆転の