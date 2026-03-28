◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２８日・東京ドーム）巨人の坂本勇人内野手（３７）が、東京ドーム歴代単独１位の出場１０２０試合を達成した。開幕２戦目は「６番・三塁」で先発出場。５回終了で試合成立となり、１０１９試合で並んでいた阿部慎之助監督（４７）を抜いた。５回１死一塁、高橋から中前へ今季初安打をマーク。守備でも軽快な動きを見せた。昨年終盤は代打の切り札の役割だったが、２０年目の今季はオープ