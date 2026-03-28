本拠地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数無安打1四球1得点だった。チームは5-4で勝利した。3回に出塁したときには、相手一塁手がまさかの“アシスト”。不思議な交流にMLB公式も注目し、「秘密がバレた」「可愛かった（笑）」とファンの笑いを誘っている。気になって仕方なかったようだ。3回1死走者なしから