◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年3月28日東京D）阪神の高橋遥人投手（30）が28日の巨人戦に先発し序盤から圧倒的な投球を披露した。1点の援護をもらった初回、先頭のキャベッジを三ゴロに仕留めるなどわずか6球で3者凡退。2回もダルベック、岸田、坂本を難なく打ち取った。3回も下位打線を3人斬り。4回まで打者12人で片付けるパーフェクトピッチを披露した。5回1死で岸田に投手強襲の内野安打を許し、坂本には中前打。1死