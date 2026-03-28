メジャーデビュー戦でサヨナラの生還を果たした日本選手は岡本が初めてとなった。決勝の得点を挙げたのは他に新庄剛志（メッツ）がおり、01年4月3日のブレーブス戦で同点の8回に代走起用され、一時勝ち越しの生還。その後、延長10回1死から安打で出塁し、2死後に決勝2ランが飛び出し再び勝ち越しのホームを踏んだ。デビュー戦で2得点はこの新庄と並び日本選手最多で、他に1得点が13人。デビュー戦で2安打以上は日本選手5人目