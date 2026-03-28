アニメ『魔法少女リリカルなのは』シリーズの完全新作テレビアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』が、7月4日25時よりTOKYO MX、BS11にて放送されることが決定した。初回放送は60分スペシャルとなり、あわせて新規アニメ映像となるPV第1弾、エンディング楽曲も初解禁された。【動画】新キャラ登場！公開された『魔法少女リリカルなのは』新作PV公開されたPV第1弾は、PV用に各キャラクターのセリフを録