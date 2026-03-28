◇パ・リーグオリックスー楽天（2026年3月28日京セラD）重苦しいムードを、一振りで吹き飛ばした。オリックス・中川が、3回2死二塁で楽天・滝中の初球を一閃。左翼への先制2ランに、京セラDが沸き立った。「打ったのはスライダーです。上手く反応することができましたし、先制できてよかったです」前夜の開幕戦は完封負けを喫し、この日も初回から2イニング連続で満塁機を逃していた。前日3打数無安打の中川にとって、