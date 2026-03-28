大相撲の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）と横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）が28日、千葉・成田山新勝寺で土俵入りを行った。同寺は開基1090年祭記念事業の一環として信徒会館「七誓閣」建設を行うが、この日に合わせて予定地に土俵を特設。地鎮祭では東西の横綱が土俵入りを奉納し、工事の無事を祈願した。同所での土俵入りは2006年2月19日の朝青龍以来となる。太刀持ち高安、露払い隆の勝を従えて雲竜型を披露した大の里は「