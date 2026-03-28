テレビアニメ『片田舎のおっさん、剣聖になるII』（7月放送）の第2弾PVが公開された。【動画】新キャラ登場！公開された『片田舎のおっさん、剣聖になる』第2期PV第一期で片田舎の剣術道場の師範から騎士団の特別指南役に任命されたベリル・ガーデナント（CV.平田広明）が、レベリス王国魔法師団長のルーシー・ダイアモンド（CV.斎藤千和）提案の元、新たに魔術師学院の先生に任命される様子や、ベリルを慕う弟子たちとの日常