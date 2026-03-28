「34番線」だけどホームの数は少ない駅のホームには、利用者が迷わないよう番号が振られていますが、その番号の「最大値」が日本一の駅はどこでしょうか。 【日本一デカい】これが敦賀駅の「ホーム番号」駅です（画像）長年その座にあるのがJR京都駅です。1994（平成6）年のホーム番号再編（1997年に現在の新駅舎が完成）以来、「34番のりば」まで存在し、約30年にわたり日本最大の番号を守り続けています。ここを発着するのは