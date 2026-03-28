画像はYouTubeチャンネル「大江 千里 YouTube Channel POPS-SIDE」よりどうも！エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。とっても興味深い情報が入ってきました。なんとあの超ベテランアーティスト、大江千里さんがオフィシャルYouTubeチャンネルを開設されたそうです。しかもなんと２チャンネル同時に！！凄い！凄すぎる！！まずは一つ目、大江千里さんのシンガーソングライターとして活躍していた時代の作