タレントの中川翔子さんは3月27日、自身のInstagramを更新。産後ケアハウスでの様子を公開しました。【写真】中川翔子、「産後ケア」施設を紹介「産後ケアでリフレッシュ」中川翔子、「産後ケアにはいれました！」とつづり、10枚の写真を投稿。産後ケア施設で双子たちと過ごす様子を披露しています。1枚目は部屋の窓をバックにベッドの上で双子を抱く姿で、中川さんの優しい表情が印象的です。また、「産後ケアを知らない方におす