「ソフトバンク−日本ハム」（２８日、みずほペイペイドーム）日本ハムの先発・達孝太投手が、完封ペースから一転ＫＯされた。三回まで完全投球。四回に近藤に初安打となる二塁打を許したが、その後の１死一、二塁も後続を断った。しかし、２点リードの五回だった。安打と２四死球で２死満塁のピンチを招くと、近藤に走者一掃となる右中間への逆転適時二塁打を浴びた。さらに柳町、柳田、山川まで４連打を浴び、交代を告げ