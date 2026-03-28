甲子園球場選抜高校野球大会は29日、甲子園球場で中京大中京（愛知）―智弁学園（奈良）、専大松戸（千葉）―大阪桐蔭の準決勝が行われる。4校は28日、関西各地で調整した。中京大中京は実戦形式の打撃練習を実施し、専大松戸と智弁学園はフリー打撃に時間を割いた。大阪桐蔭は守備、場面を想定した打撃の確認を行った。中京大中京は1997年以来、大阪桐蔭は頂点に立った2022年以来の決勝進出を目指す。ともに過去4度の優勝を