横浜第1検察審査会は28日までに、横浜市のメンタルクリニックで医師として触診を装い女性患者にわいせつ行為をしたとして、2023年に準強制わいせつ容疑で逮捕、起訴され、昨年有罪が確定した男性受刑者（65）について、横浜地検が不起訴とした別の被害女性への準強制わいせつ容疑を「不起訴不当」と議決した。2月25日付。被害者の代理人弁護士によると、受刑者が23年5月に神奈川県警に逮捕された後、被害者は22年に受けた被害