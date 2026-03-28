28日、歌手の美川憲一さんが自身のインスタグラムを更新。新幹線での居眠りカットを公開しました。【写真を見る】【美川憲一】「需要あるのかしら〜」新幹線での居眠りカットを公開美川さんは「ど〜も〜美川よ〜帰りの新幹線でお弁当を食べた後、寝ちゃったわ〜」と、窓側の席でひじ掛けに手を掛けながら、頬づえ姿で、眠りについた写真を掲載。 続けて「マネージャーがコッソリ写真撮ってたのよ〜笑」と、美川さんの口調