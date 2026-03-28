「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が27日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。俳優の遠藤憲一（64）から絶賛されたと紹介される場面があった。MCの「Kis―My―Ft2」藤ヶ谷太輔はあのをよく知る人物として24年放送のドラマ「民王R」で共演した遠藤憲一に事前取材を行った。藤ヶ谷は「とにかく忙しいのに文句一つ言ってなかったと」と遠藤の言葉を明かした。「寝てないし、撮影終わってからラ