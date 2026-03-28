「広島−中日」（２８日、マツダスタジアム）広島のドラフト１位・平川蓮外野手が強肩でチームを救った。０−０で迎えた四回。先発のターノックが１死から３連打で満塁のピンチを招く。打席のサノーはカウント１−１からツーシームを捉え、打球は中堅の定位置からわずかに左中間寄りへ。平川は助走をつけて捕球すると、本塁へノーバウンド送球。三走は俊足の岡林だったが、捕手・坂倉がタッチし、無得点で攻撃は終わった。