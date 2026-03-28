アメリカのウィトコフ特使は27日、戦闘終結に向けたイランとの協議が今週中にも行われることを「期待している」と述べました。ウィトコフ特使は27日、フロリダ州で開かれたイベントで戦闘終結に向けたイランとの協議が今週中にも行われることを「期待している」と述べました。その上で、アメリカが提示した15項目の計画案について「イラン側からの回答を期待しており、それが実現すれば全てが解決する」と話しました。トランプ大統