ベーシスト清が28日、Xを更新。この日開催される、B'zのライブで演奏できる喜びをつづった。この日B'zは、TOKYO DREAM PARK内SGCホール有明の「こけら落としプレミア」ライブとして「B'z PARTY presents−FYOD−」を開催。「そろそろ変身しないと！」書き出すと、「待ってた、待ちわびましたよ、また演奏できる日を」とつづった。「本日は！"B'z PARTY presents−FYOD−" SGCホール有明こけら落とし公演！レッツゴー」とすると