商品やサービスの売上を伸ばすために、何を変えればいいのか。デロイトトーマツベンチャーサポート M＆Aアドバイザリーリーダーの粂田将伸さんは「顧客は金銭的なコストだけでなく、手間や時間のコストも削減できることを求めている。価格が高くても価値がさらに高ければプレミアム感が生まれる。お値段以上を作ることがビジネス成功の鍵だ」という――。※本稿は、粂田将伸『起業の方程式』（技術評論社）の一部を再編集したもの