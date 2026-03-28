肝機能の健康維持には何に気をつけるといいか。肝臓外科医の尾形哲さんは「私が担当する『スマート外来』では、『それまで毎日のように甘い飲み物を飲んできた』という脂肪肝・脂肪肝炎の患者さんが、飲み物を切り替え1カ月で肝機能を正常化することに成功した。甘く感じる飲み物はすべてやめておくほうがいい」という――。※本稿は、尾形哲『甘い飲み物が肝臓を殺す』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.co