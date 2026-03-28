３月２８日の阪神９Ｒ・君子蘭賞（３歳１勝クラス、牝馬限定、芝１８００メートル＝７頭立て）は、２番人気のアンジュドジョワ（牝３歳、栗東・福永祐一厩舎、父キタサンブラック）が勝利し、デビュー２連勝を飾った。勝ち時計は１分４６秒７（良）。スタートはひと息で、序盤力みながらだったが３番手へ。３角過ぎから落ち着き、じっくり脚をためた。直線では内から反応良く伸びて、逃げていたグランドオーパス（北村友一騎手