◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２８日・マツダスタジアム）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が持ち前の強肩でチームを救った。両軍無得点の４回１死満塁の守備。中日・サノーの打球は中堅定位置付近の飛球だった。平川は捕球後、倒れ込みながらホームへノーバウンドのストライク送球。三塁走者はリーグ屈指の俊足・岡林だったが、完璧な送球でタッチアウトだ。ベンチの新井監督も大喜びで、ルーキーをたたえた