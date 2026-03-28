俳優の峯田和伸、若葉竜也が２８日、都内で行われたダブル主演映画「ストリートキングダム自分の音を鳴らせ。」（田口トモロヲ監督）の公開記念舞台あいさつに、吉岡里帆、仲野太賀、間宮祥太朗、宮藤官九郎らと登壇した。日本のロック史に革命を起こした１９７８年のムーブメントを描いた物語。カメラマンのユーイチ役を演じた峯田は「銀杏ＢＯＹＺ」としてバンド活動をしていることに触れ「ちゃんとしている人、常識人がめ