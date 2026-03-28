◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２８日・東京ドーム）阪神・佐藤輝明内野手が２打席連続で空振り三振に倒れた。初回１死三塁、森下の中犠飛で先制。続く主砲の打席に注目が集まったが、巨人・ハワードのワンバウンドしたチェンジアップにタイミングを外されて凡退。４回先頭の第２打席ではカウント１―２から、１４９キロ直球にバットは空を切った。これで２０日のオリックスとのオープン戦（京セラＤ）で二塁打を放った