◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・栗原陵矢内野手が０―２の５回１死満塁のピンチで好守を見せた。先発・松本晴が１死から清宮幸に内野安打を許すと、レイエスには死球、郡司は遊撃・今宮の失策で満塁とされた。打席には万波。カウント１―１からの３球目、チェンジアップを強く引っ張られた。打球は三塁線を襲ったが、これを栗原が好捕。素早く立ち上がり、三塁ベースを踏