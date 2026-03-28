横綱・豊昇龍（立浪）が２８日、千葉・成田山新勝寺で土俵入りを行った。成田山信徒会館「七誓閣」の建設地鎮祭で力強い土俵入りを披露し、大きな拍手を浴びた。「豆まきで成田山には来ているけれど、土俵入りでも来られてうれしいね」と笑顔。同寺での横綱の土俵入りは、２００６年の叔父・朝青龍以来と聞かされると「２０年ぶり？！気持ちいいね」と驚きながらもうれしそうだった。春場所は１１勝４敗ながら千秋楽で天敵の大