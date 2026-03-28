◆パ・リーグオリックス―楽天（２８日・京セラドーム大阪）オリックスが、初回から２イニング続けて満塁の好機を生かせなかった。初回１死から広岡が中前へ運び、西川が右翼フェンス直撃の二塁打を放ち二、三塁。だが、続く４番・シーモアが空振り三振に倒れた。太田が四球を選び、２死満塁としたが、森友が空振り三振に終わった。２回は、１死から若月が四球を選ぶと、２死から宗の死球、広岡の四球で再び満塁に。だが、続