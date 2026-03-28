27日夜、伊豆諸島沖で、いずれも静岡･下田漁協所属の漁船同士が衝突する事故がありました。漁船1隻が浸水しましたが、乗組員計15人にけがはありませんでした。下田海上保安部によりますと、事故があったのは東京・青ヶ島港から西北西54キロメートル付近の海上で、27日午後8時半ごろ下田漁業の職員から「漁船同士が会場で衝突した」と118番通報がありました。衝突したのはいずれも伊豆漁協下田支所に所属する漁船第七十七鷹丸