多くのミュージカルや舞台に出演する女優の永利優妃（22）が27日、自身のインスタグラムを更新。大学卒業を報告した。「改めまして！！慶應義塾大学 文学部 社会学専攻を卒業いたしました！！」と大学卒業を報告し、大学名も明かした。「ヒロステ稽古中に、稽古を抜けさせてもらって日吉まで受験しに行って、最終稽古で仲良しキャストに見守られながら合否発表を見て、泣きながらみんなにお祝いしてもらったのが懐かしい…。