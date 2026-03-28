◇パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（2026年3月28日みずほペイペイD）日本ハムの達孝太投手（22）がまさかの5失点KOを食らった。初回に自己最速に迫る155キロを計測するなど3回まではパーフェクトピッチング。ところが5回は安打と2四死球で満塁のピンチを招いて近藤に走者一掃の二塁打を浴びた。さらに柳町、柳田、山川まで4連打で5点を失い、5回途中93球ででマウンドを降りた。