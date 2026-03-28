タレント・山田邦子（65）が28日にYahoo!ニュースでの「コメンテーター」枠を更新。今月19日に活動再開を発表したお笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬（52）が27日、東京・渋谷La.mamaで行われたお笑いライブ「ラ・ママ新人コント大会」で仕事復帰した件について言及した。2年2カ月ぶりの公の場。ライブの最後に相方・井戸田潤と特別出演した。大歓声と拍手に迎えられると目を潤ませ、万感の表情を浮かべながら何度も頭