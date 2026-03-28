2026年2月に明治屋ホール（東京・京橋）にて、「BUFFALO TRACE COCKTAIL COMPETITION -NEXT POUR- THE FINAL」が開催されました。明治屋が輸入販売しているプレミアム・バーボン・ウイスキー「バッファロー・トレース」を使ったカクテルコンペティションで、全国の若手バーテンダーたちがその創造性と技術、情熱を競い合いました。ファイナリスト10名の最終選考会に潜入。 全国から130