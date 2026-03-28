お笑いコンビ「ナイツ」が28日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に生出演し、春休みを振り返った。今週、春休みを取っていた2人。土屋伸之は人生初のハワイに行ったことを報告した。一方で、相方の塙宣之は広島へ。現地で見たテレビ番組に驚いたという。「広島でテレビを見ていたら、広島の番組ばっかりなんですね、広島東洋カープの」。プロ野球開幕を目前に控えたタイミングだったためか、特番が