24日、ワシントンの米農務省で開かれたイベントで話すケネディ厚生長官（右）（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権が工業的に製造された「超加工食品」や、糖類などの過剰な摂取を控えるよう呼びかけている。成人の7割以上が肥満もしくは過体重だとし、過度に加工された食品に頼る食生活の影響だと訴える。「リアルフード（本物の食品）を食べよう」をスローガンに、食事に関する政府指針も改定した。ボクシン