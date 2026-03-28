練習を公開したWBA、WBOライトフライ級2団体統一王者のレネ・サンティアゴ＝28日、東京都新宿区世界ボクシング協会（WBA）、世界ボクシング機構（WBO）ライトフライ級2団体統一王者のレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）が28日、谷口将隆（ワタナベ）の挑戦を受ける防衛戦（4月3日・後楽園ホール）に向け、東京都内で練習を公開し「KO勝ちする。うそはつかない」と自信たっぷりに話した。サンドバッグ打ちなど軽めのメニューな