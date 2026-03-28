全国1741市区町村議会のうち、女性議員がゼロか、1人しかいない「ゼロワン議会」が合計594カ所で、全体の3分の1を超えることが28日、2024年末現在の総務省の統計に基づく共同通信の集計で分かった。
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