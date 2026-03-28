TBSの井上貴博アナウンサー（41）の冠ラジオ「井上貴博 土曜日の『あ』」（土曜後1・00）が28日、最終回を迎えた。この日は「これが私の幸せ！」をテーマにリスナーから多くのメッセージが寄せられた。「爪痕」を期待する声に井上アナは「爪痕？わからないですけど、自分がこの4年間やらせてもらって変化というか変わることは大事だなと。変わらない、現状維持は悪」としつつ「言っちゃっていいよね、Podcast」と笑った。