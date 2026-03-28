プロ野球・DeNAの石田裕太郎投手が29日の先発登板を前に意気込みを明かしました。自らのシーズン開幕へ「あまり緊張はなく、楽しみの方が強い。やっと先発として始まる」と心境を語った石田投手。開幕カードでの先発登板には「ハマスタで投げるのが好きなので、いい盛り上がりの中で投げられることが楽しみ」と話しました。その登板決定の経緯には相川亮二監督との会話が。投げたい日を聞かれ、オープン戦でも投げていた日曜日での