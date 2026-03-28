元AKB48のタレント福留光帆（21）が27日深夜放送のテレビ朝日系「しくじり先生俺みたいになるな！！」に出演。AKB48のOGらと現役メンバーで行った武道館公演の出演オファーがあったことを明かした。ゲストはザ・ぼんちで1980年にスタートした漫才特番「THE MANZAI」でブレークし、武道館でライブを行うまでのアイドル的人気を誇ったことが紹介された。平成ノブシコブシ吉村崇から、「2人は武道館立ったことあるの？」と聞かれ、