遊び心と実用性を高めたパッケージ2026年1月に幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「東京オートサロン2026」で披露された各メーカーの提案は、単なるショーモデルにとどまらず、今後のクルマづくりの方向性を示すものとして印象的でした。その中でダイハツが提示したコンセプトは、軽自動車の可能性をあらためて問い直す内容として、多くの来場者の関心を引きました。【画像】超カッコいい！ これがダイハツ新「“ちいさな